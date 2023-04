Mister Braglia: "Sono Contento di come hanno giocato i ragazzi"

I ragazzi di Braglia tornano dalla trasferta di Siena con un punto, che per quanto può essere difficile da digerire –il gol subito al 90° può lasciare rimpianti- è comunque un punto che muove la classifica e permette ai rossoblù di mantenere il quarto posto. Anche il tecnico grossetano esprime la propria soddisfazione per la prestazione offerta dai suoi, in virtù anche di una crescita di squadra all’interno della partita: “Son contento di come hanno giocato i ragazzi, abbiamo preso un punto importante. Si sapeva che non era facile: abbiamo interpretato bene la gara, riuscendo a ribaltarla, poi loro sono stati bravi a trovare il gol. Nel primo tempo sembrava che si facesse fatica a correre, ma nel secondo son venuti fuori i ragazzi e dobbiamo fargli i complimenti”.

Ora mancano 180 minuti –Torres in casa e Pontedera in trasferta- al termine della regular season, con la speranza di poterli disputare con una rosa al completo: “Pensiamo partita per partita, con la Torres non sarà facile perché loro vogliono salvarsi. Noi vogliamo arrivare più in alto possibile. Speriamo di recuperare chi è un po’ acciaccato, poi ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto”.

Braglia torna poi anche sul gioiello di questa squadra, Alessandro Arena: “È un grande giocatore, anche se in partita non era al 100% è un ragazzo che ha qualità enormi, quando ha palla lui può sempre inventare qualcosa. Spero che qualcuno se ne accorga e lo porti in categorie dove merita di stare”.

L’augurio a questo punto è quello di poterselo godere fino alla fine, e perché no, festeggiare insieme a lui.