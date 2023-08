Mister Braglia deluso dopo l’amichevole "Non si scende in campo senza fame e cuore"

GUBBIO – È un Braglia (nella foto, a destra) amareggiato e deluso quello che analizza in conferenza stampa l’ultima amichevole del precampionato del Gubbio: “Non mi è piaciuto per niente l’atteggiamento con cui siamo scesi in campo. Voglio vedere una squadra arrabbiata, non possiamo permetterci di avere la puzza sotto al naso: siamo diventati superficiali e abbiamo fatto fatica a muoverci e ad andare negli spazi”.

Non è comunque tutto da buttare via: “Ci sono anche molti spunti positivi da analizzare e rivedere, ma non possiamo scendere in campo senza fame e cuore. Sono contento di come è stata allestita la squadra: ovviamente alcuni giocatori sono al 40 o 50 percento, per valutare appieno l’effettiva forza delle squadre dovremo aspettare la sesta giornata”. Intanto il diesse Mignemi è alla ricerca di un altro elemento da portare in rosa nel reparto offensivo: sembra in dirittura d’arrivo la trattativa che porterebbe Alessandro Galeandro al Gubbio. Attaccante 23enne, lo scorso anno all’Alessandria ha disputato 40 partite tra campionato coppa e playout confezionando 9 gol e 4 assist: il Lecco lo acquisterà a titolo definitivo dai piemontesi e lo girerà in prestito ai rossoblù.

Un altro profilo su cui si era puntata l’attenzione è quello di Daniele Montevago, attaccante classe 2003 di proprietà della Sampdoria, con la quale lo scorso anno ha collezionato 6 presenze in Serie A, compresi 90 minuti contro il Torino alla 14° di campionato.