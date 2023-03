Minacce e aggressioni, match sospeso

Nel campionato regionale Under 19 regionale A2, premesso che al 45’ del secondo tempo, dopo la realizzazione del gol 4-3 in favore del Gualdo Casacastalda, Abdiji Klement, autore della rete, si rivolgeva al pubblico di casa e alla panchina della Pievese con ripetuti gesti offensivi e provocatori; che il calciatore della Pievese Francesco Segantini, reagiva proferendo insulti a gravi minacce a Abdiji; che pertanto il direttore di gara espelleva entrambi i calciatori; che, tuttavia, nel tragitto che conduce verso gli spogliatoi, l’Abdiji aggrediva il Sargentini, colpendolo con un pugno in pieno volto. Questa aggressione scatenava un generale parapiglia che vedeva coinvolti numerosi tesserati di entrambe le squadre. Pertanto, il direttore di gara, si vedeva costretto a sospenderla. Tutto ciò premesso, delibera la perdita gara, con il risultato di 0-3 a carico di entrambe le squadre, la squalifica di 9 giornate a carico di Abdiji Klement, la squalifica di 2 giornate a Francesco Segantini.

In Prima categoria sei giornate di squalifica per Artur Michal Piechucki (Giovanili Todi); sei giornate anche per Robert Ionescu dello Spina. Cinque turni di stop per Nicolò Segatori (Giovanili Todi).