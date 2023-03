"Mi aspetto una partita complicata Le squadre di Castori sono rognose"

Il Cittadella prepara la sfida con il Perugia. Vita non recupera, ma l’allenatore Gorini, che sarà squalificato, ritrova a tempo pieno Crociata, Pavan e Salvi, questi ultimi due dopo la squalifica scontata con il Palermo. Il tecnico ha presentato lo scontro (diretto) con il Perugia.

"Rispetto all’ultima gara non è disponibile Vita. È meno grave del previsto, ma possiamo sfruttare la sosta per recuperarlo al meglio. Anche Magrassi è out. Per il resto ci sono tutti, incluso Frare", come riporta Padovaoggi.it.

L’importanza della gara contro il Perugia.

"Molto e lo sappiamo. Sarà una gara difficile, anche se in questo momento sono un po’ tutti degli scontri diretti. Il Perugia di Castori è tosto, temperamentale, dinamico, con grande forza fisica. Sappiamo cosa ci aspetta. Vincere sarebbe un bel passo verso la salvezza, ma sarà lo stesso ragionamento che farà Castori".

Analisi sul Perugia.

"La partita del Curi ricordo che era appena rientrato Castori da poco. Il match si mise bene subito, con l’espulsione a fine primo tempo di Iannoni. Anche con loro in 10 abbiamo sofferto. Le squadre di Castori ti fanno soffrire, sono rognose, che verticalizzano sempre e giocano sempre sulle seconde palle. Sarà una gara veramente dura e complicata – continua su Padovaoggi – . Non è facile fare pronostici. Contro il Palermo abbiamo fatto due gol in 23 minuti e poi le squadre si sono allungate alla ricerca del gol".

Pronostico sulla gara.

"Non sappiamo cosa può succedere, gli episodi fanno sempre la differenza. Se fai gol presto o lo subisci nei primi minuti, poi l’impostazione tattica prevista salta o cambia. Sarà una partita in cui i duelli saranno decisivi. Non possiamo più sbagliare approccio e prestazione".

Centrocampo da ripensare.

Ho due scelte in meno (Branca e Vita), ma ho rientri importanti come quello di Lores Varela e Danzi, il buon impatto da mezz’ala sinistra di Felicioli, anche Crociata può giocare in mezzo. Vorrei avere tutti a disposizione, ma in qualche modo ci sono le possibilità di spostare i giocatori".