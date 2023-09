"Mercoledì diserterò il summit con gli arbitri"

TERNI Cristiano Lucarelli loda la squadra, boccia la direzione arbitrale e annuncia una mossa in segno di protesta: "La partita è sempre stata in mano nostra, abbiamo creato le occasioni più grandi e giocato meglio degli avversari, abbiamo colpito un palo e ci è stato annullato un gol regolare. La condotta della terna arbitrale è stata a senso unico. Mercoledì diserterò l’incontro con gli arbitri perchè sono tre anni che la Ternana viene costantemente penalizzata. Dunque, se entro mercoledì qualcuno non mi spiegherà i motivi, diserterò l’incontro". Sul gol annullato a Luperini per il presunto “braccio-mani“ di Favilli: "Ho rivisto l’azione e ho fatto il calciatore per trent’anni. Se ti arriva un pallone veloce addosso e hai il braccio attaccato al corpo non puoi fischiare fallo di mano. E se stai cinque minuti al Var per capire se è fallo, vuol dire che il dubbio ce l’hai. Mandare un arbitro esordiente a dirigere una partita come questa non mi sembra la scelta giusta". "La mia squadra gioca bene ogni domenica, crea più occasioni degli avversari che però con due tiri in porta vincono le partite – aggiunge il mister – . Diventa anche difficile trovare le correzioni, perchè una squadra che vuole vincere deve essere propositiva. Tutto ciò che creiamo non viene concretizzato; agli avversari lasciamo le briciole che però vengono ottimizzate"

Augusto Austeri