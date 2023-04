Mercoledì di fuoco per il team di coach Posti

PERUGIA – Tutto in una sera per la Pallacanestro Perugia. Mercoledì di fuoco per le biancorosse di coach Francesco Posti che stasera, alle ore 20, al PalaPellini, ospiteranno Campobasso in gara 2 delle semifinali playoff del campionato di serie B. Una sfida da dentro o fuori perché le molisane, domenica scorsa, si sono aggiudicate gara 1 con il punteggio di 72-64. "Sarà dura – dice il direttore generale Mauro Manganello – perché Campobasso è una squadra forte con gli innesti scesi dalla formazione che milita in A1. Noi però abbiamo giocato una grande gara in casa loro, fino all’inizio del terzo quarto. Questo mi dà fiducia in vista di gara 2 davanti al nostro pubblico". Proprio sul fattore Pellini punta Federica Manganello, top scorer in gara 1 con i suoi 17 punti. "I nostri tifosi sono il sesto uomo in campo. Sono sicura che saranno numerosi, daremo il massimo per regalarci gara 3". Si gioca al meglio delle 3 gare. Nelle fila di Campobasso ancora Blanca Quinonez, ecuadoregna classe 2001, mattatrice coi suoi 25 punti in gara 1. "Giocatrice fuori categoria – continua Manganello – ma noi vogliamo continuare a inseguire il nostro sogno e sappiamo di avere 1 solo risultato a disposizione".