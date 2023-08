Mercato Pallavolo, Grandi Manovre in Umbria per la Serie B1 e B2

PERUGIA – È ancora effervescente il mercato della pallavolo che riesce a tenere alta l’attenzione anche in prossimità della ripresa delle attività. Mancano pochi accorgimenti in ottica mercato per definire le ultime mosse e presentare l’organico della serie B1 femminile targato Lucky Wind Trevi. Il nuovo tassello da inserire nel proprio mosaico è il martello Cristen Kraja, che chiude il reparto dei posti-quattro. Proveniente da Modena (classe 2005), è una delle giovani con indubbie potenzialità su cui solitamente il club biancoazzurro punta e che ha visionato da avversaria. Per disegnare la formazione che dovrà affacciarsi alla serie B2 femminile, la dirigenza della matricola Pallavolo Media Umbria Marsciano ha operato sul fronte interno. L’intenzione sembra essere quella di continuare il percorso già tracciato, con la conferma quasi integrale dell’organico della scorsa stagione. A palleggiare per la squadra biancoblu ci saranno ancora la capitana Flavia Volpi e la sua vice Sofia Scanu che farà il suo esordio in un campionato nazionale. Grandi manovre di mercato a ridosso dei raduni che danno il via alle preparazioni atletiche per la nuova stagione agonistica. Tra le compagini regionali più attive c’è la Bastia Volley che per la serie C femminile sembra aver agganciato anche l’opposta Valentina Torrisi che aveva vestito la maglia di Perugia (C).

Alberto Aglietti