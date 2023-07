Memorial Poppy Vinti Militi Ribaldi debutto ok

Bella presenza di pubblico al primo giorno di gare per la terza edizione dell’ITF F.B.M. Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti allo Junior Tennis Perugia. Gli appassionati della racchetta non hanno mancato l’appuntamento con le prime partite valevoli per il tabellone di qualificazione al Main Draw (che scatterà domani). La scena è andata all’eugubino Andrea Militi Ribaldi, tesserato per il club di casa, che con un 62 64 ha bagnato positivamente l’esordio al cospetto del pugliese Stefano Papagno. Niente da fare invece per Gilberto Casucci, anche lui in forza allo Junior, superato 63 61 da Luciano Carraro così come per il fratello Giulio Casucci, classe 2007, battuto 63 60 dal più esperto Federico Marchetti. Sconfitto il perugino Alessio De Bernardis, che nulla ha potuto contro Stefano D’Agostino, tennista di Riva del Garda (62 63).