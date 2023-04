- Appuntamento sabato al Perugia Golf Club con la seconda tappa del Luxury Golf Trophy, Race to Riviera Maya denominata “Memorial Leonardo Cecchetti” (nella foto). Una gara con formula 18 buche stableford (tre categorie). I vincitori avranno accesso diretto alla finale nazionale del tour che si svolgerà il 14 ottobre al Country Club Castelgandolfo. In ricordo del compianto sportivo perugino, appassionato di golf e di musica jazz, verrà organizzata inoltre per l’occasione anche una raccolta fondi per A.u.l.l. Il ricavato verrà infatti destinato alle ricerche in campo ematologico che porta avanti da anni con grandi successi il professor Brunangelo Falini. L’organizzazione del tour è curata da Mauro Bernardini, owner & managing director della All Star Agency e presidente del Luxury Golf Club.