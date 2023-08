Medaglia d’argento per le azzurre di Mencarelli

LEÒN (MEX) – La magica serie vincente della squadra italiana under 21 femminile si è interrotta. La nazionale azzurra del commissario tecnico orvietano Marco Mencarelli non ha potuto stavolta mettere a segno la vittoria ma ha conquistato una medaglia d’argento fermandosi in finale, sconfitta dalla Cina, al termine di un match terminato al tie-break (25-19, 23-25, 25-23, 22-25, 8-15): "Dico sempre alle ragazze che, per vincere un evento così importante, bisogna crescere partita dopo partita e aggiungere sempre un tassellino in più rispetto a quello che si è fatto il giorno prima. Noi lo abbiamo fatto sicuramente fino alla semifinale. Di sicuro non ho niente da recriminare perché è stato un percorso fantastico fin dal primo giorno di attività, l’abbiamo comunque coronato con un bellissimo risultato, una medaglia che lascia solo un po’ di amaro in bocca per il risultato della partita in sé".

A.A.