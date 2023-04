Mea culpa della Sir dopo il ko Giannelli: "Siamo dispiaciuti"

La terza sconfitta consecutiva ha messo a nudo la fragilità di una squadra che ormai non è più nemmeno l’ombra di sé stessa. Se fino a due mesi fa la Sir Sicoma Monini Perugia sembrava inarrestabile, adesso preoccupa, una involuzione che non è spiegabile solo con la crescita di livello delle avversarie. La condizione atletica non pare avere problemi, quella psicologica invece pare piena di incognite. Se è vero che tutti ammettono di non aver fatto il massimo, significa che la sensazione diffusa è che le colpe siano per la maggior parte le proprie. La disfatta di giovedì nella competizione continentale contro Kedzierzyn-Kozle non è stata digerita nemmeno dai Sirmaniaci che hanno sostenuto a piena voce i propri beniamini sino al secondo set, poi si sono fatti sopraffare dalla tristezza e si sono seduti, si sono ammutoliti, ed hanno cominciato a fissare lo sguardo nel vuoto.

Non era mai successo prima, e di certo il segnale è eloquente, come quello degli sportivi che hanno abbandonato gli spalti dopo il secondo set. Gesti di protesta sin troppo civili verso una squadra che non pare più meritare la fiducia senza limiti. Al termine della gara il regista Simone Giannelli (nella foto) ha ammesso: "C’è tanto dispiacere e siamo estremamente delusi perché non abbiamo giocato al meglio e non siamo riusciti a combattere come volevamo. Il primo set eravamo punto a punto ma nel momento che conta hanno giocato meglio di noi. Anche nel secondo eravamo sopra e ci siamo incastrati in una rotazione ed abbiamo cominciato a subire. Abbiamo avuto le occasioni per rientrare ma non ci siamo riusciti. I polacchi hanno giocato meglio di noi nei momenti cruciali e meritano di essere in finale. Hanno dimostrato più concretezza di noi in entrambe le partite. Ora dobbiamo voltare pagina e pensare alla superlega italiana. Dobbiamo rimanere uniti, lo sport è questo, dobbiamo scendere in campo lunedì e dare tutto quello che abbiamo dentro. Sarà una partita difficile contro Milano".

Alberto Aglietti