Mauro Veneroso ad un passo dall’Orvietana Attesa per l’incontro di oggi col presidente Biagioli

ORVIETO – Mauro Veneroso (96) ad un passo dall’Orvietana. L’ex fantasista di Lama, Spoleto ed Ellera è pronto a tornare infatti in Umbria dopo la prima parte di stagione in serie D nelle fila dell’Akragas neopromosso. Il duo Capretti-Panzetta è alla ricerca di un giocatore che possa far fare il salto di qualità definitivo ai biancorossi ed è in dirittura d’arrivo la trattativa con Veneroso.

Oggi l’incontro con il presidente Biagioli ma il colpo è davvero dietro l’angolo. Il tutto dopo la vittoria per 3-0 nell’amichevole contro l’Olympia Thyrus che ha visto le reti, tutte nella ripresa, di Labonia, Santi e Osakwe. Fiorucci ha schierato inizialmente Marricchi in porta, difesa a quattro con Caravaggi, rientrato dall’infortunio, e Lorenzini esterni e coppia centrale formata da Vignati e Siciliano. A centrocampo ecco Orchi, Ricci, il giovane Sforza e Fabri, con Manoni che inizialmente ha agito più vicino a Santi riferimento avanzato.

Mercoledì i biancorossi torneranno in campo alle 18, al Muzi, nel test contro un’altra formazione di Eccellenza, il Terni Fc. Il tutto in attesa del primo impegno ufficiale che vedrà l’Orvietana di scena, in trasferta, domenica 3 settembre, nel primo turno di coppa di serie D, contro la vincente della sfida tra Trestina e Sansepolcro in programma domenica 27 agosto. Il via del campionato domenica 10 settembre con gironi e calendario che non ci conosceranno però prima di giovedì 31 agosto.