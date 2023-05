Match diretto da Ayroldi Quattro incroci senza pari

Sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta a dirigere Perugia-Cagliari, gara valida per la trentaseiesima giornata di B in programma alle 20,30 al "Curi". A coadiuvarlo gli assistenti Scatragli di Arezzo e Margani di Latina. Quarto ufficiale sarà Scatena di Avezzano. Al VAR Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo. Sono quattro i precedenti con la giacchetta nera di Molfetta, con un bilancio di due vittorie e due sconfitte. I ko sono tutti nella stagione in corso.Quest’anno Ayroldi ha diretto il Grifo in 2 gare: a Palermo, la prima giornata (sconfitta 2-0) e a Parma lo scorso 21 gennaio (sconfitta 2-0). Avrebbe dovuto arbitrare la sfida con la Reggina poi rinviata. Successo nella passata stagione, invece, sul campo del Vicenza e nel campionato 2019-2020 in casa con il Pisa. Tre incroci con il Cagliari con due successi e un pari. Quest’anno Ayroldi ha diretto 10 gare in serie A, 7 in B, 1 in campionato cipriota.