Marsciano cade a Chiusi nella finale play off

NBS CME CHIUSI

3

SAMER MARSCIANO

1

(25-22, 25-16, 20-25, 25-23) CHIUSI: Monti 22, Corselli 19, Distante 15, Gradassi 5, Tosoni 5, Valdambrini 1, Barbanera (L1), Tamagnini N.E. – Feri, Giannotti, Mezzanotte, Nutarelli. All. Emanuele Pippi.

MARSCIANO: Santi 20, Pierini 14, Carboni A. 11, Brunori 6, Martinoli 3, Volpi 1, Fagioli (L1), Carboni V. 3, Scanu, Toniaccini, Perri, Capponi. N.E. – Fabi, Ambroglini (L2). All. Gian Paolo Sperandio.

Arbitri: Rosa Gessone e Roberto Ambrosi. CME (b.s. 9, v. 9, muri 8, errori 19). SAMER (b.s. 7, v. 7, muri 12, errori 21).

CHIUSI (SI) – Niente da fare nemmeno stavolta per la Samer Marsciano che si è fermata allo spareggio della finale nei play-off di serie C femminile. A festeggiare la promozione è stata la Nbs Cme Chiusi che ha vinto la massima categoria umbra. A parte il secondo set, c’è stato un grande equilibrio di valori in campo, così come in tutta la stagione, ma a prevalere è stato il fattore campo che ha premiato le toscane trascinate dalle schiacciatrici Monti e Corselli. Tra le ospiti ottime sono risultate le prestazioni individuali delle centrali Santi e Pierini, ma non hanno potuto evitare la terza delusione consecutiva in finale. A.A.