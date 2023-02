Marangi elogia la sua 3M Perugia "Avanti così"

PERUGIA – Ha fatto ritrovare il buonumore la terza affermazione in serie A2 femminile colta in trasferta dalla 3M Perugia. Le biancorosse hanno mandato un segnale forte che ancora hanno qualcosa da dire in questo campionato, espugnando con autorità la tana del Marsala. A caldo l’allenatore Guido Marangi ha detto: "Nel primo set siamo partite contratte, poi il secondo e terzo set siamo uscite alla grande e meritato di vincere i parziali. Abbiamo messo cattiveria e quel pizzico di grinta in più che ci ha visto nei finali essere avanti. L’uscita di scena nel terzo set della schiacciatrice Moneta ci ha dato una mano. Nel quarto su una situazione complessa di 20-16 non ci siamo disuniti e la squadra ha creduto di potercela fare, chiudendo senza ricorrere al tie-break. Brava Patasce a subentrare su Traballi". La classifica: Roma 51, Talmassons 38, Montecchio 37, San Giovanni 36, Martignacco 35, Soverato 29, Vicenza 21, Sant’Elia 15, Messina 14, Marsala 9, Perugia 9. A.A.