Magione, falsa partenza contro Stia

TMM OF OCCHIALI MAGIONE

0

OMAC ACTIVE CNC STIA

3

(18-25, 23-25, 19-25)

MAGIONE: Pistocchi 13, Giunti 4, Tarducci 4, Artini 4 Guarino 4, Mitu 3, Nasi (L1), Vibi 3, Guerrini 2, Belardoni 1, Barsotti, Baldoni, Santibacci (L2). All. Fabio Bovari e Simone Giannoni.

STIA: Gaibotti 15, Milli 9, Bulla 9, Carella 8, Trinca 4, Calvelli 3, Gouchon (L1). N.E. – Panichi, Dalmaso, Ronconi, Maggi (L2). All. Roberto Latini e Roberto Sordi.

Arbitri: Roberto Albonetti e Giovanni Rocchi.

MAGIONE – Partenza falsa nel campionato di serie B2 femminile per le ragazze della Tmm Of Occhiali Magione. Un risultato tra le mura amiche che lascia l’amaro in bocca e che matura contro una buona Omac Active Cnc Stia. La gara è stata condotta dalle padrone di casa nei primi due set, avanti 16-14 nella prima e 21-19 nella seconda frazione, è stata la mancanza di continuità ad impedire di portare in fondo il lavoro svolto. Tutto in salita il terzo parziale che ha visto le toscane tenere in mano il pallino del gioco dall’inizio alla fine, chiudendo con autorità. Rimane per le magionesi il positivo impegno profuso ma sono stati i troppi errori a causare la disfatta, un elemento su cui riflettere in attesa di tempi migliori.