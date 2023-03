M. Sugoni, Poggi e Federici E l’Olympia sorride

OLYMPIA THYRUS

3

VENTINELLA

1

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Kola, Dita, Bordoni, Giubilei, Alex Federici, Angeli (27’ st De Vivo), Grassi, Mattia Sugoni (28’ st Paoletti), Poggi (40’ st Cruciani), Nicolò Sugoni (16’ st Mengoni). All.: Marco Sugoni.

VENTINELLA: Miccio, Morucci, Pilleri (32’ st Checchi), Bigarini, Mariani, Scappini, Marchesini (15’ st Sheji), Montacci, Catani, Boldrini (15’ st Cardinali), Pici. . All.: Baccarelli.

Arbitro: Ubaldi di Fermo (Proietti di Terni e Marotta di Orvieto).

Marcatori: 39’ pt Mat. Sugoni (O), 9’ st Poggi (O), 14’ st Federici (O), 20’ st Pici (V).

Note: espulso 46’ st Bigarini

L’Olympia Thyrus supera 3-1 il Ventinella rovinando la prima di Giordano Baccarelli in panchina. I ternani toccano così la quota salvezza. Tris firmato da Mattia Sugoni, Poggi e Federici. Gol della bandiera del Ventinella siglato da Pici. Gli ospiti chiudono in 10 per il rosso a Bigarini.