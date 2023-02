Luperini: "La doppietta la dedico a me stesso"

"Sono molto felice per i due gol e la vittoria, ci tenevamo particolarmente e ce lo siamo meritato perché siamo un grande gruppo". Gregorio Luperini ha commentato così, ai microfoni di Umbria Tv, il successo ottenuto dal Perugia contro le Ternana. "Chi gioca si fa sempre trovare pronto a le competizione aiuta. Io sono abituato alle critiche, le subisco da quando ho iniziato a giocare a calcio – spiega il centrocampista di Castori – . Ma poi sono sempre riuscito a farmi volere bene ed apprezzare per quello che faccio in campo. L’unica cosa che posso promettere a tutti i tifosi è che il Perugia non mollerà mai e metterà sempre il cuore in campo".

La dedica non può mancare. "Quando sono stato chiamato in causa ho sempre dato il massimo – ha proseguito Luperini – ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni e anche dal punto di vista personale non posso che essere contento. I due gol li dedico a me stesso e alla mia famiglia. Ogni tanto fa bene dedicarsi qualcosa!".