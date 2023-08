Lunedì gironi e calendari di Lega Pro, stagione al via il 3 settembre

Dal Consiglio federale arrivano le date del prossimo campionato di C. Lunedì mattina si riunirà il Consiglio Direttivo di Lega Pro che darà il via alla configurazione dei gironi. A seguire, alle 15, l’appuntamento per tutti gli appassionati della Serie C, quando attraverso i canali social ed il sito ufficiale di Lega Pro sarà reso noto il sorteggio dei calendari delle partite per la stagione 202324. Mentre il via della Coppa Italia di Serie C sarà fissato dopo l’inizio del campionato. Il campionato di serie C, infine, prenderà il via il 3 settembre, dopo il Consiglio di Stato.