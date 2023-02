L’Under 17 spreca Passa la Lazio al "Rossi"

L’Under 17 va ko in casa contro la Lazio (2-4). Succede di tutto al "Paolo Rossi" dove il Grifo, sotto due a zero, rimonta la partita sul 2-2 ma rimane in dieci e nel finale spreca tutto. Nel primo tempo passano in vantaggio i biancocelesti con Paolocci. Nei primi dieci minuti della ripresa arrivano ben tre reti: prima è Marinaj a raddoppiare. Poi sale in cattedra il Perugia con Patrignani, entrato da pochi minuti, che riporta in gara i biancorossi. Al 10’ è addirittura 2-2 con Ciattaglia. Quando però i padroni di casa sembrano aver rimesso sui binari giusti la gara, Belia ferma l’offensiva biancoceleste con le mani fuori dall’area di rigore. Rosso diretto per il portiere del Perugia e Lazio che approfitta dell’uomo in più per trovare prima il 2-3 con la doppietta personale di Paolocci e, al 40’, il definitivo 2-4 ancora con Marinaj.

PERUGIA: Belia, Astemio, Barberini (24’ st Petterini), Fontanelli, Carbonini (41’ pt Patrignani), Sadetinov (24’ st Ambrogi), Ciattaglia, Bussotti, Lickunas, Caprari (15’ st Migliorati), Giorgetti (15’ st Nuti). A disp.: Fucci, Cesaretti, Nsyme Nzali, Tofani. All.: Giacomo Del Bene