L’Under 17 sbaglia un rigore e finisce ko A Pian di Massiano il recupero va alla Reggina

Termina 1-0 in favore della Reggina il recupero della nona di ritorno che fu rinviata il 12 marzo. A decidere la gara la rete a inizio ripresa del terzino Bombaci ma pesa sull’esito finale anche l’errore dal dischetto del biancorosso Nuti sul punteggio di 0-0. La prima occasione del match arriva al 15’ dal sinistro di Nuti, pochissimo a lato. Alla mezz’ora botta e risposta con il Perugia che si fa sentire al termine della combinazione Nuti-Caprari con quest’ultimo che si fa parare in angolo il destro incrociato. A cinque minuti dall’intervallo Nuti viene trattenuto vistosamente in area, il calcio di rigore termina però fuori. Nella ripresa la Reggina trova la rete che sblocca la partita con Bombaci. Al 35’ il calcio d’angolo di Petterini trova la testa di Nsyme Nzali che sfiora il palo. Il Perugia nonostante l’ottima prova deve arrendersi a una Reggina aritmeticamente ai play-off. Prossimo impegno domenica 16 aprile, ancora in casa, contro il Lecce.

PERUGIA: Belia, Astemio, Falasca (24’ st Nsyme Nzali), Fontanelli, Nikolopoulos, Ambrogi (1’ st Torri), Fucci (24’ st Petterini), Cottini (39’ st Pirani), Nuti (24’ st Costanzi), Ciattaglia, Caprari (24’ st Cesaretti). A disp.: Migliorati, Mannarini. All.: Del Bene

RETE: 10’ st Bombaci

NOTE: Nuti sbaglia il rigore al 41’ pt