L’Under 17 perde a Roma Comunque non sfigura

Termina con una sconfitta (3-1) il campionato del Perugia Under 17. La formazione di Del Bene tiene testa alla Roma capolista per buona parte della gara, senza riuscire però a concretizzare la buona prestazione. L’undici di casa passa solo nei minuti di recupero del primo tempo con Levak. Nella ripresa la Roma trova il raddoppio con Ragone. Al quarto d’ora del secondo tempo accorcia di testa Lickunas, alla sesta marcatura stagionale, ma alla Roma bastano tre minuti per tornare avanti con Della Rocca che segna il 3-1 definitivo. Il Perugia chiude il campionato all’ottavo posto con 28 punti.

Questa la formazione in campo.

PERUGIA: Belia, Nikolopoulos, Bussotti (C), Cottini (72’ Astemio (56’ Barberini), Ciattaglia (86’ Cesaretti), Costanzi (56’ Fontanelli), Falasca (72’ Ambrogi), Lickūnas, Caprari, Torri (56’ Nuti). Allenatore: Del Bene