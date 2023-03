L’Under 17 passa a Salerno Sulejmani segna in Nazionale

Passa nel finale il Perugia Under 17 di Giacomo Del Bene che dal Volpe di Salerno torna con i tre punti grazie alle reti di Patrignani e Ambrogi. Esordio con la maglia del Perugia per il difensore greco Leonidas Nikolopoulos. Gara per larghi tratti guidata proprio dagli ospiti che vanno vicino al vantaggio in più occasioni: al 13’ una bella parata di Ricci toglie la palla calciata da Patrignani dall’incrocio. A tre minuti dall’intervallo è capitan Bussotti a sbucare in mischia ma la porta dei padroni di casa sembra stregata. Nella ripresa va in rete lo stesso Bussotti ma il gol del difensore viene annullato per fuorigioco. Ancora assedio Perugia che al 20’ sbaglia con Nuti probabilmente l’occasione più ghiotta del match, ma gli uomini di Del Bene passano al 39’ con Patrignani che svetta di testa e sigla il provvisorio 0-1. Tempo due giri di lancette e in mischia Ambrogi trova il raddoppio con il destro. Questa la formazione del Perugia: Belia, Fucci (28’ st Ambrogi), Nikolopoulos, Fontanelli, Falasca (37’ st Petterini), Patrignani, Lickunas (37’ st Cottini), Bussotti, Torri (13’ st Barberini), Sadetinov (28’ st Astemio), Caprari (13’ st Nuti). A disp.: Bolzon, Goncalves, Nsyme Nzali. All.: Del Bene A proposito di Under 17, grande soddisfazione in casa biancorossa per la prestazione di Flavio Sulejmani con la nazionale albanese. Due presenze da titolare e una rete segnata. Questo il bottino personale dell’attaccante del Perugia nelle prime due gare del gruppo 8 di qualificazione all’europeo U17. Dopo la sconfitta inaugurale nella seconda fase di qualificazione contro i campioni in carica della Francia (4-0), l’Albania ha pareggiato contro la Svizzera 1-1 con Sulejmani in gol di pallonetto per l’1-0 provvisorio che avrebbe lanciato l’Albania verso la prima storica qualificazione alla competizione. Sarà decisiva la gara di domani contro la Lettonia per decretare chi tra Albania e Svizzera riuscirà a staccare il pass per la fase finale che andrà in scena in Ungheria tra il maggio e il giugno prossimi.