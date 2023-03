L’Under 14 regala l’unica gioia Blitz sul campo dell’Ancona

Solo una gioia in casa biancorossa, arriva dalla formazione Under 14 che ha chiuso il campionato in bellezza. Poi, sconfitta per la Primavera, la quarta consecutiva, ko anche per le Under 16 e Under 15 (entrambe contro il Modena), mentre la gara dell’Under 17 è stata rimandata a data da destinarsi per un guasto al treno partito da Reggio Calabria e che trasportava i giovani amaranto.

Under 16 Modena-Perugia 2-0

PERUGIA: Romagnoli, Cresci (9′ st Massari), Duro, Mannarini (36′ st Hajri), Salustri, Mori (36′ st Prete), Montagna (9′ st Romani), Pirani, Monaco, Bevilacqua, Testerini (1′ st Giordani). A disp.: Bazzucchi, Rinalducci, Naticchi, Liberti. All.: Simone Papini

Esce sconfitta dal “Fratelli Sentimenti” di Modena per 2-0 la formazione Under 16 di mister Simone Papini. Basta una rete per tempo al Modena per aggiudicarsi i tre punti in palio, che gli consentono di superare proprio i biancorossi in classifica. Prossimo impegno per i biancorossi domenica 19 marzo in casa contro il Bologna.

Under 15 Modena-Perugia 6-0

PERUGIA: Vinti, D’Ovidio (1′ st Ciani), Peruzzi (24′ st Bevanati), Agnissan (9′ st Tomassini), Cesarini, Masini (5′ st Cingolani), Merico, Dottori, Pepe (5′ st Angelino), Perugini (9′ st Brunori), Bartolini (24′ st Bellali). A disp.: Ricci, Biondini. All.: Anelli

Brutta battuta d’arresto per il Perugia Under 15 di Anelli che vive la classica “giornata no” concedendo nel primo quarto d’ora di gioco addirittura quattro reti ai padroni di casa del Modena.

Under 14 Ancona-Perugia 3-4

Si chiude nel migliore dei modi il campionato Under 14 Pro per il Perugia di Michele Gatti che vince 4-3 in casa dell’Ancona collezionando la sesta vittoria nel girone di ritorno (su 9 gare totali). Nel primo tempo sono subito i padroni di casa a passare con Cicconetti dopo cinque minuti di gioco. Al 9’ è Bosi a pareggiare i conti e al 20’ il Perugia la ribalta con Massi. Nella ripresa l’Ancona trova il pareggio grazie al rigore di Scibilia ma gli ospiti tornano avanti prima con la terza rete di Isidori e poi con la quarta rete di Valenzi. Nel finale accorcia le distanze l’Ancona. In totale sono 31 i punti raccolti in campionato dai grifoncelli di Gatti che proiettano gli umbri al quarto posto dietro Lazio, Roma e Pescara.