Lucrezia Mancini concede il bis d’oro

RICCIONE – Vincere è difficile, ma concedere il bis è ancora più difficile. Non per la ranista folignate Lucrezia Mancini, che ai Campionati Italiani giovanili di Riccione, dopo l’oro dello scorso anno nei 100 rana della categoria Ragazzi, si conferma Campionessa Italiana anche nella categoria Juniores 2008. Quest’anno però la talentuosa atleta della Spoleto Nuoto, allenata dal tecnico Piero Santarelli, fa di più perché stabilisce anche il nuovo record della manifestazione. Gara perfetta quella della 15enne folignate che parte subito avanti e passa ai 50 metri con il tempo di 32’’18, nella terza vasca ha aperto le ali per poi chiudere in scioltezza con uno strepitoso 1’08’25. Mancini non si accontenta ed è pronta per ripetersi anche nei 50 e 200 rana. A coronare la bella festa della Spoleto Nuoto ci ha pensato Gaia Palumbo, anche lei di Foligno, che nel pomeriggio dalla finale B dei 100 dorso Juniores 2007 è salita addirittura sul terzo gradino del podio, nuotando in 1’01’’51. D. M.