Lucky Wind Trevi, ko al Pala-Gallinella

LUCKY WIND TREVI

1

ANGELINI CESENA

3

(31-29, 12-25, 16-25, 16-25)

TREVI: Castellucci 12, Capezzali 10, Tiberi 8, Casareale 7, Della Giovampaola 3, Giordano 1, Lillacci (L1), Ba Gidere 3, Formenti 1, Porcu. N.E. - Radi, Proietti, Pecelli, Coresi (L2). All. Gian Luca Ricci.

CESENA: Benazzi 22, Pinali 21, Parise 13, Gennari 11, Guardigli 6, Di Arcangelo, Calisesi (L1), Conficoni 1, Bellini. N.E. - D’Aurea, Polletta, Caniato, Evangelisti (L2). All. Cristiano Lucchi Arbitri: Chiara Mochi e Moira Mercuri

TREVI – Giornata amara in serie B1 femminile per la Lucky Wind Trevi che cade al Pala-Gallinella. Avanti uno a zero le biancoazzurre hanno spento la luce ed hanno permesso alla Angelini Cesena di rialzare la testa. Le ospiti partono bene (15-18), sul finale cambia l’inerzia e le padrone di casa sorridono. Nel secondo parziale le romagnole non hanno pietà (1-10), Guardigli al servizio fa male (10-18), Pinali gioca di esperienza e pareggia i conti. Terza frazione con Pinali e Gennari che scavano il solco (13-21), è il due a uno. Il quarto parziale comincia male (2-15), le trevane crollano.