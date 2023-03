Lucarelli sprona la Ternana "Sogno di vincerle tutte"

TERNI – Niente sogni, ma realismo e pragmatismo. Ora è necessario mettersi al sicuro, con il sostegno di tutti. E’ il pensiero di Cristiano Lucarelli: "Sono molto soddisfatto di quello che la squadra ha espresso in queste tre partite – ha detto nell’insolita conferenza di metà settimana – dal punto di vista del gioco, del carattere e della tenuta fisica. Avremmo meritato 6-7 punti. I ragazzi si allenano bene, sono uniti e non si tirano indietro se c’è da soffrire. All’inizio eravamo partiti in un certo modo, ma ora siamo un po’ lontani da certi obiettivi. Dunque, non dobbiamo metterci nei guai e portare la nave in porto". Ovvero, salvezza e poi guardare che accade: "Le prossime 5 partite saranno importanti. Poi, eventualmente, potremo giocare le ultime 4 per tentare di fare qualcosa in più. Abbiamo bisogno del sostegno che i tifosi ci stanno già dando. Dovremo concentrarci su una gara alla volta e fare i punti che consentono di mantenere la categoria, così la Società potrà anche prendere con giusta calma le dovute decisioni. Anche al Presidente ho detto le stesse cose. Potrebbe essere d’accordo o non esserlo, ma gli ho chiesto di valutare. Ma mi consocete e sapete che se dovessimo fare nel breve i 6-7 punti che occorrono, poi non andremmo al mare. Io sogno di vincere tutte le 9 partite – conclude – e lavorerò per riuscirci". Bandecchi. "Abbiamo almeno 10 proposte per la totale cessione della Ternana – ha detto il presidente a calciomercato.it – di meno per quella parziale che noi di Unicusano desideriamo. I ternani mi stanno simpatici, non lo stadio di Terni e la cosa è reciproca. Mi sento fregato sulla questione-plusvalenze. Che cosa ho pagato a fare i contributi per due anni e mezzo? Il calcio vive in una bolla che non può durare a lungo. Non vedo l’ora di uscire da questo mondo che assorbe solo denaro e non restituisce nulla". Favilli e Falletti si sono allenati parzialmente in gruppo. Lavoro differenziato e terapie per Ghiringhelli, Defendi e Partipilo. Anche oggi allenamento all’antistadio a porte chiuse (ore 10). E’ l’internazionale Marco Di Bello di Brindisi (148 gare in Serie A e 65 in B). Ha diretto il derby d’andata (1-0 per le fere). Gli altri precedenti sono in Serie C: 2010-11 Foligno-Ternana 1-0 (playout) e 201213 Grosseto-Ternana 1-1.

Augusto Austeri