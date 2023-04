Lucarelli: "Sono stati più squadra di noi e ci hanno surclassato"

TERNI - Cristiano Lucarelli ribadisce un suo preciso pensiero, ovvero che le grandi aspettative esterne generano gravi problemi: "Della partita mi sorprende soltanto il risultato. Voi continuate a scrivere che possiamo raggiungere i playoff. Il Venezia è stato più squadra di noi e ci ha surclassato. Vengo in sala stampa per metterci la faccia, se no avrei proseguito il silenzio. Mi dispiace molto per i tifosi. Ora contro Cagliari e Sudtirol rischiamo grosso". Gli incredibili alti e bassi delle Fere: "Qui ci sono criticità di ogni tipo, ma si continua a parlare di playoff. Dobbiamo capire che è importante essere quasi salvi, perché è un’impresa. I pregi e i difetti della squadra li conosco molto bene. Dopo il mio esonero è arrivato un tecnico più bravo di me (Andreazzoli, n.d.r.) e ha fatto peggio di me. Qui il problema è anche la comunicazione. Da altre parti hanno speso tanti milioni e non hanno mai parlato di Serie A". Ma stavolta non è sembrata la Ternana di Lucarelli: "Il Venezia si è dimostrato più forte. Non c’è nulla da salvare. Si è vista una differenza abissale. Se abbiamo giocato così male e preso certi gol è anche colpa mia". Lucarelli spiega, anche con ironia, la sostituzione di Palumbo: "Ho visto che nel primo tempo faceva fatica, eravamo 0-3 e io avevo già la testa a Cagliari. L’ho fatto riposare, come poi Falletti".

Augusto Austeri