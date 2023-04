Lucarelli: "Soltanto io ho parlato di salvezza Ma ora entro in silenzio"

TERNI – "Entro in silenzio stampa". E’ la dichiarazione più clamorosa che Cristiano Lucarelli rilascia nel postpartita ad AM Terni TV. "Quando non vengo ascoltato da più parti – prosegue il tecnico – significa che non incido. Ho sentito parlare di playoff e di cessione della Società (la scorsa settimana aveva già sottolineato in modo negativo questi aspetti, n.d.r.,) dunque non vengo ascoltato. Preferisco isolarmi fino alla fine del campionato, perchè della salvezza parlo soltanto io. Mi dispiace per i tifosi, ma sarò al campo per dar loro spiegazioni. Dico da tempo che bisogna guardarsi dietro". Le prospettive: "Il calendario non è semplice. Ma anche oggi abbiamo avuto tantissime occasioni e per questo sono abbastanza tranquillo. Oggi un punto sarebbe stato oro colato. Visti anche i risultati delle squadre che sono dietro. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Siamo una squadra che in media crea 12-13 occasioni a partita, ma siamo tra i peggiori del campionato per gol fatti". Uno dei pochi aspetti positivi della giornata è il ritorno in campo di Marco Capuano dopo un lungo stop per infortunio: "Gli episodi ci girano contro – ha detto il difensore rossoverde, sempre ad AM Terni Television – ma sbagliando l’atteggiamento iniziale cambia tutto quello che si è preparato in settimana. Poi è venuta fuori la nostra forza, ma è mancata un po della "cazzimma" che abbiamo avuto contro il Bari. E’ stata una partita simile a quella di Ferrara, ma è mancato il gol. Forse ci sentiamo troppo sicuri della salvezza. Dobbiamo evitare che le cose si mettano male. Non ci dobbiamo disunire".

Augusto Austeri