Lucarelli: "Peccato per il risultato Ma la squadra ha dato tutto"

TERNI - "Complimenti ai ragazzi – commenta Cristiano Lucarelli – che hanno spinto fino alla fine. Non sono contento del risultato, lo sono per larghi tratti della prestazione. Gli applausi delle curve sono stati importanti. I tifosi hanno capito che la squadra, con gli attuali limiti, ha dato tutto. Anche il Presidente ci ha fatto i complimenti". La dea bendata non è amica: "In due partite abbiamo preso quattro legni, ma i risultati si possono raggiungere anche senza la fortuna. Per fortuna intendo anche il Var e le decisioni degli arbitri. Se vanno a rivedere un episodio, di certo la decisione non ci è favorevole". L’analisi: "Nel primo tempo i movimenti dei loro trequartisti ci hanno creato qualche problema. Nel secondo siamo così passati al 3-5-2 con Palumbo in mediana. Sui gol è mancata un po’ di attenzione, vedi il primo, in cui siamo indietreggiati troppo, uscendo poi in ritardo. La squadra mi è piaciuta anche nei primi 15’ della ripresa, quando ha sofferto ma è rimasta lucida". Le sostituzioni: "Falletti a un certo punto faticava a correre. Di Tacchio ha chiesto il cambio, Corrado sentiva di nuovo dei fastidi e non volevo rischiare. Per come siamo ora, provo a tenere l’ultimo slot il più a lungo possibile". Il ritorno al "Liberati": "Belle emozioni. Quella panchina la sento mia e vincere sarebbe stato il suggello a una grande giornata. Ma so bene – conclude Lucarelli – che qui si dice "semo nati per tribbola’" e mi adeguo!".

Augusto Austeri