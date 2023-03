Lucarelli blinda la Ternana Sfida delicata con il Bari

di Massimo Ciaccolini

Da ieri la Ternana ha iniziato la parte di preparazione al confronto col Bari con la modalità degli allenamenti a porte chiuse, al "Taddei". Cristiano Lucarelli adotterà lo stesso sistema di lavoro "blindato" fino alla rifinitura in programma sabato, con lo scopo di tenere nella massima riservatezza le strategie tattiche e gli interpreti sul campo che il tecnico ha in mente per cercare di ottenere il massimo risultato nell’importante sfida coi pugliesi. La posta in palio è molto alta per entrambe le squadre e, in linea teorica, potrebbe prospettarsi una gara "bloccata", cioè condizionata dall’atteggiamento guardingo di chi non può perdere punti preziosi in relazione ai rispettivi obiettivi. Quello del Bari è rappresentato dalla promozione diretta in Serie A nella lotta ingaggiata col Genoa mentre, come chiarito da Lucarelli nella conferenza stampa dell’altro ieri, la Ternana deve badare, in questo momento, a non rischiare di essere risucchiata nella zona calda della classifica. I pugliesi, che sono in grandissima salute, saliranno a Terni per continuare la serie positiva che li vede imbattuti da 7 turni comprendenti le 3 vittorie ottenute nelle ultime 3 gare in trasferta, e per migliorare il record del proprio portiere, Elia Caprile, che non subisce reti da ben 448’. Di contro, le fere devono riprendere confidenza con il gol per conquistare punti preziosi in ottica tranquillità, e poi approfittare della sosta del campionato per recuperare tutti gli infortunati e creare le condizioni ottimali per predisporsi al meglio allo sprint finale delle ultime otto gare della regular season. Dopo la sosta, infatti, la Ternana dovrà affrontare due trasferte consecutive, in casa della Spal e del Brescia, per la preparazione delle quali sono previsti altrettanti mini-ritiri. Ieri sono tornati ad allenarsi in gruppo gli attaccanti Partipilo e Favilli, e il fantasista Falletti, mentre hanno svolto terapie e lavoro personalizzato i difensori Ghiringhelli e Defendi oltreché Donnarumma. Intanto, prosegue la prevendita dei biglietti per la gara di domenica (ore 16.15). I tifosi rossoverdi sono mobilitati per dare un ulteriore segnale di vicinanza alle fere, ma c’è fermento anche tra quelli del Bari per i quali, ad oggi, sono stati messi a disposizione 1.000 tagliandi.