L’Orvietana vuole subito rialzarsi Ma la Sangiovannese è osso duro

ORVIETO - L’appello degli sportivi recita, più o meno, così: Orvietana, rialzati subito! Perché, la sconfitta a Trestina, ha preso in contropiede i tifosi, fino ad allora abbastanza tranquilli dato il buon rendimento della squadra. Solitamente, le lezioni non fanno male. Si va, allora, a Sangiovanni con la speranza che sia stato così anche in questo caso. E’ la seconda trasferta consecutiva, servirebbe voltare subito pagina. La Sangiovannese vincente, inaspettatamente, a Poggibonsi, è squadra più che discreta, Aldo Firicano, ammette di aver avuto alleata un po’ di fortuna, dice anche che l’Orvietana sia da prendere con le molle, in quanto migliorata rispetto a quella dell’andata, conferma non trattarsi di uno scontro salvezza, essendo ancora parecchi i punti a disposizione. Conferma come, né Lorenzoni, né Bellini potranno essere della partita, confidando sul buon momento dei possibili sostituti. Due titolari, uno difensore, l’altro attaccante, mentre, i dubi dell’Orvietana sono tutti appuntati sull’indisponibilità di Proietto. Il centrocampista starà ancora al box, ma, almeno ha potuto rimettere gli scarpini, Rosini, uscito anzitempo a Trestina potrà, invece, essere della partita. L’indisponibilità di Proietto pesa indubbiamente, specie per equilibri anagrafici e di reparto, ma, non per questo, deve essere valutata come determinante. Importante che, ad andare in campo sia un’Orvietana con lo spirito vincente, qual è stata fino a prima dell’ultima partita, con in più discrete certezze sull’apporto che possono dare i giovani arrivati dalla juniores. Per le scelte definitive palla a mister Fiorucci che può contare su tutto il resto della rosa.

Roberto Pace