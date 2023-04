L’Orvietana va sul velluto e affonda i tifernati

ORVIETANA

3

CITTA’ DI CASTELLO

0

ORVIETANA: Marricchi, Frabotta, Caravaggi (87’ Papale), Borgo, Ricci (86’ Siragusa), Siciliano, Rosini, Proietto (72’ Carletti), Mignani, Tomassini (75’ Vicaroni), Omohonria (83’ Rinaldi). All. Fiorucci

CITTA’ DI CASTELLO: Nannelli, Mariucci, Pazzaglia, Grassi (46’ Pupo Posada), Gorini, Mosti, Trovato (57’ Massai), Buono (71’ Doradiotto), Sylla, Calderini, Mezzasoma (78’ Rossitto). All. Alessandria

Arbitro: P. Francesco Saugo di Bassano del Gr. (Bianchi – Gentilezza)

Reti: 38’ Rosini, 60’ e 70’ Ricci

Il Città di Castello prova a giocare la sua carta migliore nel prepartita con la richiesta di misurazione dell’altezza delle porte (Grosseto docet). Eseguita da un Commissario Federale, presente la terna e i due capitani. Tutto regolare e si può partire per quella che sarà una nuova cavalcata vincente della squadra di Fiorucci. I cui ragazzi spazzano via dubbi e avversari sfoggiando una condotta di gara perentoria che non concede nulla agli avversari, arrivando primi su ogni pallone, sempre pronti negli aiuti, altrettanto coordinati nel tenere la posizione. Il decollo della partita, dopo un’incursione d’avvertimento di Magnani, è abbastanza lento. L’Orvietana (foto dal sito) preferisce valutare le potenzialità degli avversari. A screening ultimato, Proietti e compagni passano alle marce più alte e per gli ospiti è subito notte fonda. Dopo gli assaggi, affidati a Rosini e Omohonria, si va per il primo vantaggio. A chiudere un fraseggio iniziato da Proietto e seguitato da Frabotta interviene Rosini, che fa sul serio superando Nannelli. Le giocate di miglior fattura vedono Proietti quale principale protagonista, senza dimenticare Tomassini, sacrificatosi in una prestazione al servizio della causa, come al 60’, nel mettere il piede al servizio della testa di Ricci. Il calcio piazzato, dal lato corto dell’area, lo guadagna l’ottimo Omohonria. Esegue il bomber, la palla sorvola l’intera area di porta e intercetta il mediano che insacca a fil di montante. Qualche minuto prima era toccato a Caravaggi, sfiorare il raddoppio con un fendente fuori d’un soffio a seguire una percussione di qualità. Il Città di Castello, non pervenuto, prova con qualche cambio senza ottenere riscontri. L’Orvietana gioca sul velluto e triplica al minuto settanta. Ricci, mai a segno in campionato, va di doppietta, scegliendo lo stesso angolo per una mezza rovesciata che manda la palla in fondo al sacco. Partita finita, con il pubblico, particolarmente numeroso e caloroso, a inscenare la standing ovation, allorché Fiorucci richiama, nell’ordine, Proietto, Tomassini, Omohonria, Ricci e Caravaggi in una graduatoria, non scritta, di meriti. Nel frattempo, Sylla prova a far notare la partecipazione di Marricchi. Prima del triplice fischio , Carletti trova l’opposizione della traversa. Siparietto di chiusura, con tutta la squadra a mimare una scalata per misurazione della porta.

Roberto Pace