L’Orvietana va a caccia di punti con il Seravezza Fiorucci dovrà rinunciare ad Alagia, Borgo e Rinaldi

ORVIETO - Per l’Orvietana, la ventinovesima giornata contempla la visita al Seravezza. Si va dalle parti di Forte dei Marmi, ma guai a pensarla come gita fuori porta. Gli avversari compongono una formazione quadrata con due ottimi terminali: il portiere Lagomarsini e la punta centrale Benedetti. Costruirono il successo esterno nel girone d’andata, l’estremo difensore con almeno tre interventi prodigiosi, l’attaccante con una rete da rapace dell’area di rigore. Sarebbe un errore, però, gettare lo sguardo su di loro, trascurando gli esterni, annunciati ben messi e la buona filosofia di gioco nel complesso. Partenza il sabato ad allungare le trasferte sostenute in settimana. Mini, quelle per gli allenamenti, con indirizzo Allerona Scalo, sul campo della Romeo Menti, gentilmente concesso. Il perché è presto detto. L’alternativa non è il terreno del Muzi, come pensa qualcuno, in quanto, l’uso indiscriminato comprometterebbe le condizioni di gioco nell’ultima parte del campionato, importante quanto decisiva. Quindi, si proseguirà con l’andare per comprensorio e, forse, con qualche puntatina nell’alto Lazio, vedi Castiglione in Teverina. Terreno a parte, Fiorucci, per questa trasferta, dovrà ancora rinunciare ad Alagia, cui si sono aggiunti, Borgo e Rinaldi. Il centrale è sottoposto a cure intensive e si spera recuperarlo per le prossime partite. Vale anche per Alagia, infortunatosi a Terranuova. Pare, invece, che Rinaldi sia proprio vittima di allenamenti su un terreno troppo duro. Da valutare Chiaverini, colpito, in questi giorni, da un attacco influenzale. Tutti arruolati gli altri e, per dirla alla Mignani: "Provate tutti a viverla per il gol".

Roberto Pace