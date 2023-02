L’Orvietana torna con le ossa rotte da San Giovanni

SANGIOVANNESE

3

ORVIETANA

0

SANGIOVANNESE – Cipriani, Baldesi (20’ st Cesaretti), Migliorini, Nannini, Milani, Rosseti, Atzeni (35’ Caprio), Sacchini (43’ st Dodaro), Vanni, Zhar (48’ st D’Agosto) Boix (20’ st Miccoli). A disp: Palazzini, Borgogni, Nannoni, Dei. All. Firicano

ORVIETANA – Marricchi (15’ Rossi) Frabotta, Patrizi (1’ st Caravaggi), Borgo, Ricci, Bassini, Rosini (15’ st Alagia) Proietto, Tomassini, Rinaldi (20’ st Omohonria), Mignani (45’ st Chiaverini) A disp: Siciliano, Siragusa, Carletti, Di Natale. All. Fiorucci

Arbitro Riccardo Ghinelli di Roma 2 (Usman Ghani Arshad di Bergamo e Roberto Pozzi di Varese) Reti – 10’ pt Vanni, 30’ pt Zhar, 49’ st Caprio Note – Spettatori 300 circa, ammoniti: Vanni, Mignani, Borgo. Espulso: il portiere Rossi al 40’ del st (O) per aver preso il pallone con le mani fuori dall’area

SAN GIOVANNI – L’Orvietana esce con le ossa rotte da San Giovanni Valdarno. Troppo più forte la compagine di Aldo Firicano, che aveva già concluso il primo tempo sul doppio vantaggio sciupando, peraltro, altre importanti palle da goal e ha poi amministrato, nel corso della ripresa, subendo solo un pericolo sventato dall’ottimo intervento dell’estremo locale Cipriani. Nei primi 45 minuti in campo c’è solo la Sangiovannese; va in vantaggio con Vanni al minuto numero 10, getta al vento almeno tre occasioni da rete per raddoppiare ma perviene, comunque, al 2-0 alla mezz’ora col marocchino Zhar.

Nella ripresa sono gli ospiti ad avere il maggior possesso palla, l’unico pericolo concreto arriva alla mezz’ora con un rimpallo che trova uno straordinario intervento coi piedi di Cipriani che blinda definitivamente il risultato. In zona Cesarini poi l’espulsione del portiere Rossi, che aveva sostituito il titolare Marricchi, condanna gli ospiti a mettere il terzino Frabotta in porta che niente potrà al 49’ sul tiro del neo entrato, classe 2005, Leonardo Caprio. Per i biancorossi una sconfitta che non pregiudica definitivamente, però, la rincorsa alla permanenza in categoria.

Massimo Bagiardi