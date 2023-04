L’Orvietana spreca e non punge

ORVIETANA

0

GHIVIBORGO

0

ORVIETANA: Marricchi, Frabotta, Caravaggi, Bassini, Ricci, Siciliano, Rosini, Proietto, Mignani (70’ Chiaverini), Tomassini , Omohonria (60’ Siragusa). All. Fiorucci

GHIVIBORGO: Manrrique, Seminara, Videtta, Mukaj (70’ Bertonelli), Tiganj, Bongiorni, Campani (60’ Nottoli), Mata (83’ Del Carlo), Bachini, Del Dotto, Zini. All. Maccarone

Arbitro: Luca Selvatici di Rovigo

ORVIETO – L’Orvietana vince ai punti, ma solo per il numero di occasioni fallite, alcune delle quali abbastanza clamorose. Ciò nonostante, la graduatoria dei migliori se la aggiudica Marricchi, autore di una parata che salva il risultato. C’è da notare, lo stato d’animo diverso con il quale le due formazioni hanno approcciato la partita: da una parte i padroni di casa alla disperata caccia di punti salvezza, sul lato opposto una squadra tranquilla, ma difficile da addomesticare. L’Orvietana conferma la squadra, salvo il rientro di Rosini per l’infortunato Di Natale. Pronti, via e Mignani, che risulterà il più prodigo di conclusioni, prova a sfruttare un’indecisione del portiere. Per venti minuti il gioco si svolge tutto nella metà campo del Ghivi che fatica a prendere le misure all’avversario. Mignani, a porta spalancata, calcia addosso a un difensore. Subito dopo prova con un diagonale, sventato bravamente da Manrrique. Che, a seguire, anticipa d’un soffio Tomassini. In tale frattempo, un colpo di testa da parte di Videtta lambisce la traversa. L’Orvietana spende molto di più e deve riprendere fiato. Mata e Bachini provano a riorganizzare le fila e dettare i tempi di gioco. Zini, il più temuto, è ben controllato da Caravaggi. Tiganj, al 32’, è autore della seconda sortita, sventata dal recupero di Frabotta. Fino al riposo è ancora Orvietana, poco cattiva al momento di piazzare la botta vincente. Tomassini ci prova, la palla esce a un soffio dal palo. Altrettanto fa Bassini, trovando Manrrique attento. Dopo il riposo, Mignani riapre le danze. La conclusione è precisa, ma impatta sul solito avversario. Tenta Proietto, palla alta, ci prova due volte Rosini senza successo, prima della terza e ultima emersione del Ghiviborgo, con la correzione sottomisura di Tiganj terminata fuori.

Roberto Pace