L’Orvietana non si ferma più Sorpassata Terranuova

Terranuova Traiana

0

Orvietana

1

TERRANUOVA TRAIANA Scarpelli, Maloku (30’ st Dema), Artini, Farini, Cioce (41’ st Mascia), Petrioli (50’ st Castaldo), Meucci (37’ st Occhiolini), Massai, Lautaro Schinnea (27’ st Ceppodomo), Benucci, Sacconi. A disp.: Antonielli, Neri, Mazzeschi, Senzamici. All.: Simone Calori.

ORVIETANA: Marricchi, Frabotta, Caravaggi, Borgo, Ricci, Siciliano, Rosini (37’ st Carletti), Proietto (39’ st Siragusa), Tomassini (42’ st Bassini), Alagia (22’ pt Omohonria), Di Natale. A disp.: Rossi, Purgatori, Vicaroni, Chiaverini, Rinaldi. All.: Silvano Fiorucci.

Arbitro: Guitaldi di Rimini (Moretti e Raschiatore di San Benedetto del Tronto).

Marcatore: 65’ Omohonria

NOTE: espulso Carletti al 49’ st per gioco scorretto. Ammoniti Farini, Petrioli, Dema, mister Calori, Borgo, Rosini. Angoli 6-6.

L’Orvietana porta a casa tre punti d’oro espugnando il campo del Terranuova Traiana, scavalcando i toscani in classifica. Proietto è in campo con una maschera che dovrebbe proteggergli la frattura nasale, ma che funge soprattutto da attira colpi degli avversari: già dopo 5 minuti, il giovane centrocampista subisce un contatto nel primo contrasto. Un po’ di apprensione, poi Proietto torna in campo. Anche Tomassini non è al meglio, costretto a giocare malgrado la febbre della notte. Come se non bastasse Alagia alza bandiera bianca dopo venti minuti per un risentimento muscolare: al suo posto Omohonria. La ripresa inizia come si era chiuso il primo tempo, a sprazzi le due squadre provano a spingere, come quando i padroni di casa conquistano alcuni corner di seguito, o come quando dall’altra parte Tomassini e Frabotta ci provano con tentativi dalla distanza, ma i portieri restano ancora a guardare. La gara però si sblocca al 20’ della ripresa, Siciliano recupera di forza un pallone a centrocampo e subito serve in velocità Tomassini sulla destra, il numero nove orvietano crossa sul secondo palo dove, a pochi passi dalla porta, si fa trovare pronto Omohonria che di testa fa esplodere il settore ospiti del Matteini e il nutrito gruppo di tifosi orvietani al seguito.