L’Orvietana nella tana del Livorno per continuare la sua corsa

ORVIETO – Il borsone, verso l’ultima trasferta, è pronto. Il viaggio, iniziato (male) il 4 settembre 2022, intravede il traguardo. L’Orvietana ha una visualità abbastanza libera, non tanto, però, per individuare insieme a quali compagni di viaggio passare la linea di arrivo. Dipenderà anche dal Livorno 1915, con il quale si confronterà, allo stadio Armando Picchi. La Società labronica sta per passare di mano. Dall’attuale proprietà, Toccafondi, al finanziere anglo-brasiliano Joel Esciua. Noto il prezzo, indicato in 650.000 Euro. Voci isolate perseguono nel puntare agli spareggi. Nel dubbio, l’Orvietana dovrà comportarsi come fatto, dopo l’avvento di Fiorucci e Mortolini. Meritevoli per aver raddrizzato la barca, con l’impulso del Presidente, Roberto Biagioli. Il Livorno, in casa, ha perso due volte, con Sangiovannese e Arezzo. Sette, le partite concluse in parità, vittoriose le restanti. I biancorossi, terzi nella classifica del girone di ritorno, sanno cosa fare e come arrivarci. Basterà avere pazienza, provando a capitalizzare al massimo le opportunità. Vincere sarebbe il massimo, un punto potrebbe fare al caso. Nella formazione mancherà Ricci, squalificato, la cui assenza non è di poco conto. L’infermeria ha ospitato Frabotta che sembrerebbe già dimesso. Una visitina l’ha fatta Tomassini ma non sarà facile trovarlo rinunciatario a un impegno così importante. Alagia è ancora borderline e si accomoderà, probabilmente in panchina, come altrettanto farà Bassini. Nessun recupero previsto per i lungodegenti Biancalana e Di Natale.

Roberto Pace