L’Orvietana in trasferta a Livorno. Dopo due ko, ora cerca il riscatto

Obiettivo riscatto per l’Orvietana che dopo gli ultimi due ko, va a caccia del colpo grosso in casa del Livorno. Fischio di inizio alle 14,30 al Picchi, con Rizzolo che vuole i primi punti della sua gestione. La sconfitta contro il Grosseto è stata molto diversa da quella a opera del Montevarchi, ma la classifica comincia a chiedere di fare punti. Al momento l’Orvietana si ritrova con due punti in più della scorsa stagione, quando poi pareggiò l’ultima di andata. I biancorossi sono però sestultimi a due lunghezze dalla salvezza diretta. Arbitra Alessio Marra di Mantova.