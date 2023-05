L’Orvietana espugna Livorno La salvezza adesso è a un passo

LIVORNO

LIVORNO (3-4-1-2): Fogli; Fancelli, Benassi (37’st Russo), Giampà; Zanolla (9’st Bamba), Pecchia (18’st Longo), Luci, Lucarelli (26’st Giuliani); Bruzzo (9’st Greselin); El Bakhtaoui; Lucatti. A disp. Bagheria, Solari, Belli, Camara. All. Collacchioni

ORVIETANA (4-4-2): Marricchi; Frabotta, Borgo, Siciliano (39’st Bassini), Caravaggi; Proietto (36’ st Siragusa), Rinaldi, Rosini (23’st Carletti), Omohonria (45’ st Alagia); Tomassini (50’st Vicaroni), Mignani. A disp. Rossi, Papale, Bahrii, Chiaverini. All. Fiorucci

Arbitro: Muccignato di Pordenone

Reti: 8’ st Borgo, 33’st Mignani.

NOTE: Spettatori 2.507 (547 paganti, 1.960 abbonati). Ammoniti Zanolla (L) Giampà (L) Siciliano (O) Benassi (L) Borgo (O) Omohonria (O) Angoli 10 a 2. Recuperi 2’ e 5’.

LIVORNO - Il capolavoro dell’Orvietana è ormai ad un passo dal compimento. Solo in un caso infatti, perdendo domenica contro il Montespaccato, i biancorossi di Fiorucci si ritroverebbero in zona playout. I padroni di casa del Livorno escono sconfitti e tra i fischi pur difendendo la quinta piazza che vale i playoff. La gara si gioca su ritmi bassi ma il Livorno, pur senza strafare, gioca e crea occasioni: bravissimo Marricchi prima sulla girata da terra di Luci e poi sul tiro a rientrare sempre di El Bakhtaoui. In avvio di ripresa l’Orvietana passa in vantaggio con Tomassini che, al 53’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo trova la deviazione vincente e porta in vantaggio i biancorossi. Il Livorno accusa il colpo e non riesce a organizzare una reazione. Longo trova sulla sua strada un super Marricchi. Fogli al 78’ sbaglia un disimpegno regalando palla a che, quasi incredulo, deposita in rete. L’Orvietana porta a casa tre punti di platino che esaltano anche il tecnico Silvano Fiorucci a fine gara: "Non siamo bravi, siamo forti. Questa squadra è ad un passo dalla salvezza perché ha un cuore straordinario. Siamo stati bravi a fare mercato a dicembre e la società a sostenermi nelle scelte. Ancora un passettino ma ormai il più è fatto".