L’Orvietana è a caccia di vittoria Fiorucci aspetta conferme dal team

ORVIETO – Silvano Fiorucci, festeggiato il compleanno, attende dai suoi ragazzi il regalo più gradito. I giocatori lo sanno e proveranno a fare di tutto per accontentarlo. Il successo sul Grosseto ha funzionato da caricabatterie rapido, dopo il preoccupante calo della tensione culminato con due sconfitte consecutive. Ora, si attende la verifica del campo, considerando le identiche motivazioni da cui saranno animati quelli del Terranuova Traiana. Vincerà la formazione che si dimostrerà “più squadra”, perché le individualità sono importanti ma perdono forza senza il supporto del collettivo. Simone Tomassini, reduce da una splendida tripletta è atteso ad una conferma. E’ soltanto un esempio, si potrebbe seguitare con altri. Purtroppo, nel corso della settimana, è intervenuto qualche granello di sabbia che potrebbe dare problemi ad un meccanismo quasi perfetto. Francesco Proietto, già bersagliato dai problemi derivanti da una borsite, con il Grosseto ha riportato la frattura del setto nasale. Giocherà con la mascherina, ma, per via delle due disavventure non ha potuto allenarsi con continuità.

Non potrà essere al massimo, però, avendo un cuore grande così, sarà della partita. Nel gruppo dei volti tumefatti è entrato Guglielmo Mignani, colpito da una pallonata durante un allenamento, non potrà essere della partita. Anche Rinaldi non è al meglio, per via di una botta sopra al ginocchio. A Emanuele Rossi sono venuti meno i festeggiamenti da parte dei compagni per l’influenza che lo ha fermato tutta la settimana. La formazione sarà svelata dagli altoparlanti dello stadio prospiciente il torrente Ciuffenna.

Roberto Pace