L’Orvietana attende il Ghiviborgo Recupera Alagia, Di Natale si opera

L’infrasettimanale è preceduta dalla bella notizia riguardante il dimezzamento della multa e la cancellazione della diffida per quanto successe alla fine di Orvietana – Flaminia Civita Castellana. La tesi difensiva, sostenuta dal legale incaricato dall’Orvietana, Fabio Giotti di Colle Val D’Elsa, accolta, in massima parte dall’Organo Giudicante, rende, così, giustizia alla Società, come pure alla città, macchiate dal referto dell’arbitro di atteggiamenti che non appartengono all’Orvietana e, tantomeno a Orvieto.

Vito, addetto al tappeto del Muzi che lavora con serietà e passione, ha tirato a lucido il terreno di gioco per aiutare l’Orvietana nell’ennesima battaglia sportiva. Il Ghiviborgo, imbattibile in casa, concede qualcosa in trasferta, per cui la partita è da non perdere (si gioca alle 16.00).

L’Orvietana è pronta a rispondere. Recupera Alagia, ma solo par time. Ancora fermi, Borgo, Rinaldi, Biancalana. La lista dei convocati è più lunga del solito, segno che Fiorucci sta ancora pensando ad eventuali sorprese. Auguri, nel frattempo, a Filippo Di Natale che sarà operato al crociato lunedì 17.

Roberto Pace