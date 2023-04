Lorenzo Mariani, esordio in Formula X

GUBBIO – Gubbio corre anche in pista. Lorenzo Mariani, pilota eugubino classe ’99, farà oggi il suo esordio nella Formula X Italian Series: la prima gara sarà alle 12.35, mentre la seconda domenica alle 16.10. Partito dai kart, ora è pronto a gettarsi nella mischia anche con le monoposto: domani sarà la sua prima volta e lo farà in uno scenario quasi sacro per il mondo dei motori, l’autodromo di Monza. Il Team Racing Gubbio e il pilota hanno già testato la Tatuus T014 di Formula 4 nelle prove libere di venerdì mattina, dove Mariani ha collezionato il terzo tempo assoluto. “Più curioso che emozionato –commenta il giovane eugubino-. Non ho mai girato a Monza, che sto studiando un po’ al simulatore. Non sarà facile, è un circuito dove bisogna portare tanta velocità e trovare i punti ideali di staccata”. Fondamentale, per lui, la figura del padre Fabio, che lo accompagna sia in veste di genitore che di team manager.