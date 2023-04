Lo Spoleto ospita il San Venanzo

Una Pasqua in vetta. É l’obiettivo dello Spoleto che oggi, con fischio di inizio alle 15 al Mercatelli, ospita il San Venanzo nel recupero della ventottesima giornata del girone B di Promozione. Gara rinviata per la scomparsa del dirigente sanvenanzese Gabriele Rellini, ricordato domenica scorsa dal club biancazzurro con una cerimonia molto toccante. San Venanzo che vuole onorare nel migliore dei modi questo finale di stagione ma, davanti al pubblico di casa, lo Spoleto sa non di poter sbagliare. Con una vittoria nel recupero odierno, i biancorossi di Francesco Raggi scavalcherebbero di nuovo il Terni Fc in vetta portandosi avanti di un punto rispetto ai ternani. Domenica 16 aprile, però, alla ripresa, lo Spoleto riposerà mentre il Terni Fc sarà impegnato nel derby con lo Sporting Terni. Nel SanVenanzo out, per squalifica, Burini.