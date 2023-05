Lo scollamento in campo e il silenzio che non aiuta

Il silenzio non aiuta a capire come stanno le cose. Anzi, appare deleterio in questa fase decisiva nella quale sembra emergere un pericoloso scollamento. Ci si può basare soltanto su quanto emerge dal rettangolo di gioco, ovvero una Ternana che... non emerge, ma affonda. Al di là di ogni considerazione tecnico-tattica, è lecito chiedersi se l’abulica prova di ieri (con annesse punte di nervosismo-frustrazione) è dovuta al primo caldo, oppure se, sulla scia di quanto accaduto due settimane prima con il Venezia, sussistono nel gruppo problematiche a livello caratteriale e di compattezza. A Cagliari, pur soccombendo, le Fere avevano dato segnali di lucidità e riscossa. Del resto, la persistente e notevole discontinuità, anche tra una frazione di gioco e l’altra, ha caratterizzato il percorso della squadra dopo quel primato in classifica che sembra ormai preistoria.

Se da Como non dovesse arrivare un risultato positivo, il quadro potrebbe assumere forti sfumature di grigio. Vista la situazione, non crediamo possa unicamente valere lo scontato e inflazionato concetto che si è arbitri del proprio destino. Si dovrà anche guardare altrove, a iniziare dall’odierna Parma-Brescia. E per non farsi mancare nulla, l’ultima avversaria sarà il Frosinone che sta dimostrando di voler mantenere il primo posto e dunque di non essere disposta a regalare nulla.

Augusto Austeri