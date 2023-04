Lisi indisponibile, Paz si prepara Santoro è in forte dubbio

Squadra al lavoro, all’interno del Curi, in vista della partita di domani a Genova contro i rossoblù di Gilardino. Non mancano gli intoppi. Già, perché l’allenatore del Perugia dovrà fare a meno sicuramente di Rosi e Lisi che non hanno recuperato. Il difensore e l’esterno sinistro hanno lasciato il campo nella gara con il Modena perché alle prese con fastidi fisici che non permettono il recupero in tempi così brevi. Sta cercando di recuperare anche Santoro che nell’ultima gara del Curi è rimasto in panchina ed è subentrato solo nel finale perché non al meglio della forma e ora alle prese con un fastidio alla caviglia che potrebbe fargli saltare la sfida di "Genova. Ancora indisponibile Olivieri che la prossima settimana dovrebbe rientrare in gruppo e riprendere il lavoro per tornare a disposizione in questo delicato rush finale.

In porta, invece, la certezza è Furlan: Castori punterà su di lui anche per il prossimo confronto in casa del Genoa. In difesa, ci sarà spazio per Sgarbi, mentre al centro sarà ancora ballottaggio tra Curado e Angella con il primo che parte favorito, mentre a completare il pacchetto arretrato ci sarà Struna. Capitolo centrocampo: sulla fascia destra scatta la conferma per Casasola, mentre sulla fascia sinistra con Lisi indisponibile potrebbe rientrare dall’inizio Paz che in queste ultime gare è rimasto a riposo. In mezzo al campo, spazio a Iannoni, con Bartolomei e Capezzi in ballottaggio. Sulla trequarti, invece, Luperini e Kouan "litigano" per una maglia, mentre in attacco un posto sarà per Di Serio, mentre Matos e Di Carmine sono in ballottaggio per l’ultimo posto. Oggi la squadra sosterrà la seduta di rifinitura e poi partirà per Genoa.

Miglior Grifone. Alla sua prima apparizione Furlan ha vinto la tappa del Miglior Grifone, il Trofeo ideato dal Centro di Coordinamento dei Perugia Club. Il portiere ha ottenuto il 43,8 per cento dei voti in occasione del match con il Modena. In testa alla classifica generale c’è sempre Santoro con 135 punti.