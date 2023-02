Lisarelli: "Contro il Valdichienti Ponte missione possibile"

"É una missione possibile. Servirà tutto il calore della gente di Branca ma ce la possiamo fare". Andrea Lisarelli conta le ore che separano lui e i suoi ragazzi dal match di ritorno contro il Valdichienti Ponte in programma mercoledì al Santa Barbara. Nella sfida d’andata degli ottavi nazionali di coppa di Eccellenza di mercoledì scorso, i marchigiani si sono imposti per 1-0 al termine di una gara in cui ha pesato molto l’assenza di capitan Giambi. "Chi ha giocato al suo posto – sottolinea il tecnico del Branca – ha fatto il massimo. Non dobbiamo guardare a quello che è stato ma a quello che sarà. Dispiace non aver riportato un risultato positivo perché è stata la prima partita, in 54 anni di storia, che il Branca ha disputato fuori dai confini regionali. La coppa nazionale è bella proprio per questo. Noi vogliamo continuare il nostro cammino. Per farlo dobbiamo battere il Valdichienti con due gol di scarto. Riposando domenica in campionato abbiamo un’intera settimana per prepararci al meglio".

N. Agostini