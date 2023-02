L’Imolese frena la corsa della Primavera

Perde 2-1, dopo tre vittorie consecutive, la Primavera di Formisano per mano di un’Imolese che si conferma bestia nera dei biancorossi visto che all’andata aveva fermato gli umbri sul pari al "Paolo Rossi". Succede molto già nei primissimi minuti di gioco con la rete di Cesari che porta in vantaggio l’undici di casa dopo appena 7 minuti. Passano centoventi secondi ed è Younes Ebnoutalib a pareggiare i conti per il Perugia. Nella ripresa decisiva la rete a metà tempo di Capozzi, che regala all’Imolese tre punti preziosi per allungare sulla zona calda della classifica. Per il Perugia doppia beffa, anche a causa del rosso diretto rimediato da Sulejmani entrato da pochi minuti. Passo falso del Grifo che rimane però ancora agganciato alla zona play-off distante due sole lunghezze. Prossimo impegno per i biancorossi sabato, in casa contro il Monopoli.

IMOLESE: Manzari, Gospodinov, Muratori, Cavazza, Ballanti (13’ st Cricca), Cesari, Vlahovic, Fini, Antognoni (44’ st Pecchia), Capozzi (35’ st Liverani), Spatari. All.: Lorenzo Mezzetti.

PERUGIA: Ajradinoski, Baldi, Dalla Valle, Giunti (39’ st Onishchenko), Viti (30’ st Sulejmani), Cicioni, Polizzi (1’ st Souare), Patrignani, Ebnoutalib (39’ st Okacha), Seghetti, Corsini (21’ st Ronchi). A disp.: Pietroluongo, Diallo, Ascani, Prisco, Romagnoli, Stanisci. All.: Alessandro Formisano.

Arbitro: Lovison di Padova

Marcatori: 7’ pt Cesari, 9’ pt Ebnoutalib (P), 26’ st Capozzi

Espulso Sulejmani al 37’ st