Liedholm Cup, l'Under 17 della Grifo batte 4-1 la Films SK

Inizia bene la Liedholm Cup per le biancorosse dell’Under 17 guidate da Salvatore Cannito che nella gara d’esordio battono 4-1 le pari età svedesi della Films SK. La gara, giocata all’Arena Konstgräsplan, si mette subito in discesa per le grifoncelle che vanno in vantaggio nei primi minuti con Giorgia Mencaroni e raddoppiano poco dopo con Alice Venturini. La squadra locale prima dello scadere della prima frazione accorcia le distanze con Elanos Mhesun Tekleab. Nella ripresa Grifo che riparte determinato, Giulia Properzi realizza la terza rete prima del definitivo 4-1 ad opera di Chiara Riccardi. "Siamo contenti di partecipare a questo torneo - Cannito - ringraziamo l’organizzazione per l’accoglienza e il grande clima di fair play che c’è sia in campo che fuori. Per alcune nostre ragazze è il primo viaggio all’estero quindi è un’esperienza di vita importante". Oggi doppio impegno: alle 14 contro il Wif e alle 20 contro Tallboda.