L’ex Coly oggi coltiva frutta in Senegal

Ferdinand Coly, ex calciatore di Perugia e Parma che ha appeso le scarpette al chiodo nel 2008 è poi tornato nella sua terra d’origine, il Segenal, e ha avviato un’azienda agricola, in cui coltiva mango e altra frutta, avvalendosi della collaborazione di ragazzi bisognosi. "Non mi vergogno certo ad andare nei campi – ha detto al Fatto Quotidiano (che ne ha ripercorso la vita in un articolo) – anzi, è una passione e un motivo di orgoglio". La prima stagione in biancorosso dell’esterno destro è macchiata dalla retrocessione del Grifo in B dopo la sconfitta nello spareggio contro la Fiorentina. Coly però rimane a Perugia anche in B: nella stagione 20042005 colleziona 32 presenze e realizza 2 gol, contribuendo a portare la squadra fino alla finale playoff (poi persa contro il Torino). A fine stagione arrivò però il fallimento del Perugia.